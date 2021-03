Las fotos íntimas e inéditas de los Rolling Stones, develadas por su fotógrafo personal

Los Rolling Stones conocieron al mundialmente conocido fotógrafo Gered Mankowitz cuando este tenía tan solo 19 años, en un tour por Estados Unidos; Mick Jagger lo adoraba. En 1966 la oficina de prensa de la banda le encargó el trabajo de hacer fotos de los artistas en sus hogares, realizar una extensa sesión fotográfica con cada uno de ellos.

Como los Stones no eran adeptos a exponer sus vidas privadas en fotografías que luego fueran difundidas por el mundo, Marcowitz acampó en todas y cada una de sus casas para tomarle fotografía a todo lo que se moviera. De esta manera estuvo varios días en las casas de Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts.

La idea era utilizar el material de forma genérica para que cuando alguna revista lo necesitara, ya tendrían la instantánea para ilustrar las páginas de sus reportajes. Así podemos ver a un jovencísimo Mick Jagger retratado en su vestidor con la ropa típica de los 60’.

Los integrantes de la banda de Rock posaron en sus bellísimos y caros automóviles, Bentleys y Cadillacs, también podemos observar hermosos cuadros colgados de las paredes de sus casas. Con abrigos, sin ellos o mostrando costosos trajes a medida, incluso hay un retrato donde puede verse a Keith Richards sentado en un inodoro frente a su casa, sosteniendo a su perro.

Imagen: Gered Mankowitz by Vanity Fair

Cuando los responsables del grupo vieron las tomas se dieron cuenta que eran demasiado íntimas. Esto unido al hecho de que nadie quería una foto que no fuera exclusiva, hizo que estas imágenes quedaran guardadas en un rincón del despacho del fotógrafo.

Imagen: Gered Mankowitz by Vanity Fair

El trabajo de Markowitz hizo que unas fotografías ilustren la tapa de algún álbum de los Rolling Stones. Portadas de discos como “Out of Our Heads" o "Between the Buttons”. Luego el fotógrafo se alejó del grupo musical y comenzó a seguir otras leyendas de la música como Elton John o Jimi Hendrix y más tarde a Duran Duran u Oasis.