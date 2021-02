Totalmente comprobado: con estos ejercicios finalmente lograrás educar a tu perro

Compartiremos con ustedes algunas recomendaciones y ejercicios básicos compartidos por el American Kennel Club, para mejor la conducta de nuestro querido compañero canino. Con un poco de esfuerzo y paciencia se consiguen magníficos resultados.

1- Que tu perro libere energías haciendo ejercicios: si tu perro libera energía a la hora de hacer la rutina de aprendizaje no estará nervioso o excitado. Puedes dar una paseo o jugar con él para que libere su exceso de energía. Así lograras que esté mas atento a tus indicaciones.



2- Al principio busca un ambiente tranquilo: el lugar ideal es donde no haya distracciones para tu perro, así podrá concentrarse y aprender mejor. Una vez que domina los comandos, puedes probar cambiar de lugar. De este modo lograrás generalizar el aprendizaje en todo tipo de ambientes.

Imagen: Instagram American Kennel Club



3- Clasifica el rango de las ordenes: según las recomendaciones del American Kennel Club, se debe comenzar siempre dando solo órdenes sencillas y aumenta la dificultad solo cuando haya aprendido las primeras. No agregues nuevas ordenes hasta que las primeras ya sean dominadas por él. Iniciar con lo fácil es básico para disminuir la frustración al aprender.



4- Ten en cuenta el tiempo de atención de tu perro: el tiempo de atención de tu perro es limitado, por eso es preferible que obtengas sesiones cortas, aunque tu perro no responda de la forma deseada. Es importante que incluyas descansos y luego reanudes el entrenamiento en otro momento para que tu perro no pierda el interés.

Imagen: Instagram American Kennel Club



5- Siempre comienza dando órdenes claras: para que el aprendizaje sea más fácil, utiliza siempre el mismo comando, los mismos gestos y el mismo tono de voz para la misma conducta. Evitas las órdenes confusas para obtener buenos resultados.



6- Los premios son una motivación: para mantener motivado a tu perro, dale recompensa después de que complete con éxito una orden. De esta forma se completa el aprendizaje asociativo con éxito. Los premios que funcionan son comidas o snaks que con el tiempo podrás cambiarlos por caricias y abrazos.

Imagen: Instagram American Kennel Club



7- No lo castigues y tenle paciencia: si lo castigas tendrá menos alternativas de que aprenda, ya que lo estarías obligando a realizar comportamientos que no comprende. No olvides que la base del entrenamiento básico es la paciencia. No te desesperes ala primera orden si no logras los resultados esperados.



Si tienes paciencia, constancia y práctica, lograrás que tu perro adulto aprenda cualquier conducta que te propongas.