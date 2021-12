Atiende a los síntomas, 4 señales de que tu perro está enfermo

Quienes tienen mascotas saben leer sus comportamientos y detectar cuándo lo que piden es comida, abrigo o juego. Sin embargo, hay otras señales para las que hay que estar alerta a fin de evitar inconvenientes mayores. Es que existen algunos indicadores que dan cuenta de que el animal podría estar enfermo. Conoce cuáles son algunos de ellos.

Atender a nuestras mascotas puede ayudarnos a darles una mejor calidad de vida y a comprender sus necesidades. De este modo, es posible detectar a tiempo que el perro tiene una dolencia para poder hacer la consulta correspondiente con el médico veterinario y así, darle el tratamiento correcto para darle fin a ese malestar. Para poder hacerlo, puedes detectar algunas señales.

Ante la duda, consulta con el veterinario

Fuente: Shutterstock

Respira de forma extraña

Un indicador de que algo va mal con nuestras mascotas es que respira de forma extraña. Aunque no sea algo a lo que prestemos atención usualmente, podrás advertir cuando deje de hacerlo de forma normal. Por eso, cuando notes que no lo hace naturalmente, busca el consejo del veterinario para que reconozca la fuente que provoca esto.

Vómitos o diarrea

Otra señal de enfermedad es que los perros presenten vómitos y diarrea de forma repetitiva. No solo es indicador de gastroenteritis, por lo que podría ser una advertencia de otro problema.

Una señal de enfermedad es el letargo

Fuente: Shutterstock

Tos

Asimismo, la tos podría ser una alerta para llevar a nuestra mascota al veterinario para descartar enfermedades más complicadas y confirmar que solo se trata de un catarro pasajero.

Letargo y desgano al comer

Por último, puedes advertir que el perro no se encuentra bien y que podría estar enfermo cuando no se comporta como lo hace normalmente, sino que aparece aletargado, está en su cama todo el tiempo y hasta no presenta interés cuando le ofreces comida.