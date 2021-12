Por qué Tom Holland dejaría de ser Spider-Man

Desde hace un tiempo, Tom Holland ha dejado entrever que no está seguro de cuál podría ser su próximo gran paso en su carrera, o si decide no continuar con Spider-Man para siempre.

"Ni siquiera sé si quiero ser actor", dijo el joven de 25 años cuando se le preguntó qué era lo próximo para él.

"Empecé a actuar cuando tenía 11 años y no he hecho nada más, así que me gustaría ir y hacer otras cosas. Sinceramente, estoy como... teniendo una crisis de la mediana edad; a los 25, estoy teniendo una crisis anterior a la mediana edad".Sin embargo, a pesar de no estar seguro de su próximo paso en su carrera, Tom Holland reveló que volvería a sus raíces de baile (interpretó a Billy Elliot en el West End cuando era niño) y retrató a Fred Astaire en una película biográfica sobre la vida del actor.

No Way Home, la tercera película de la última franquicia de Spider-Man de Sony y Marvel, se convertirá en la película más grande del año, gracias al recibimiento que ha tenido por parte de los fanáticos.

Pero la película tuvo tanto misterio y rumores alrededor que, para Tom Holland, en vez de ser algo de disfrute terminó siendo una experiencia estresante.

"La gente ha estado muy emocionada por las anteriores películas, pero nada como esto”, dijo. "Esto es como un nivel de emoción de Endgame”.

"Creo que hemos hecho un trabajo increíble y creo que los fanáticos estarán realmente complacidos y se sentirán satisfechos cuando vean esta película, pero eso no significa que sea menos estresante porque, ya sabes, las expectativas son muy altas".

Spider-Man le dio oportunidades únicas a Tom Holland

Mientras Tom Holland reflexiona sobre los siguientes pasos de su carrera, confesó que Spider-Man le dio la oportunidad de hacer algunas "cosas increíbles en el pasado".

Apareció por primera vez como el personaje en 2016, cuando estuvo en Capitán América: Civil War, y, desde entonces, tuvo tres películas independientes de Spidey, Avengers Infinity War y Endgame, un total de seis películas con el traje rojo.

"Significa todo", dijo emocionado."Tuve la oportunidad de conocer gente increíble, ir a lugares increíbles y también hacer cosas increíbles.

"Hemos creado este fideicomiso llamado Brothers Trust, que es algo de lo que estoy increíblemente orgulloso; hemos estado, durante los últimos años, recaudando dinero de varias formas diferentes y dando ese dinero a organizaciones benéficas más pequeñas que, ustedes saben, son realmente impactantes y marcan la diferencia hoy, lo cual es realmente genial, ¿sabes?”.

"No podría estar más agradecido por lo que Spider-Man y lo que Sony y Marvel me han dado.

Y terminó diciendo: "Ha sido un mundo asombroso y por eso dije que, si es el momento de marcharme, lo haría con orgullo".

¿Crees que Tom Holland dejará de ser Spider-man?