Lali Espósito deslumbró con su perfecta figura para anticipar el 2022

Desde las telenovelas desde que es chica, el paso por el cine y el modo en el que controla el escenario, Lali Esposito demostró que tiene todo para ser un ejemplo de reinvento en materia profesional. A los 30 años ya tiene un nombre bien ganado en todos los rubros donde ha tenido apariciones.

Tanto Lali, como otras cantantes del país han hecho su carrera desde la actuación desde niñas. Es el caso de por ejemplo Martina Stoessel, con quien los fanes de una como la otra desean ver en alguna canción. Por mientras deberán conformarse con las apariciones mediáticas en las que se las puede ver juntas, ya que en su último vivo en Instagram Lali sorprendió al afirmar que es mentira que grabaron un tema juntas. Además dejo las puertas abiertas: “No es verdad que exista el tema con Tini, pero hay ganas”.

El 2022 les traerá nuevos desafíos y trabajos que tendrán que afrontar. Lali ya confirmó que seguirá ligada a la Voz Argentina y que eso la mantendrá ocupada. Además la actriz de Sky Rojo, sigue vinculada la serie que fue furor en 2021 y espera que lo sea en el nuevo año.

Con el cierre del año, varias figuras cambiaron su look y la cantante de “Lindo pero bruto” no queda afuera de esto. Lució en su Instagram su nueva manera de llevar el cabello a tono con su estilo propio. Con un rebaje y desmechado, el 2022 tendrá una nueva Lali. A su vez, muestra su figura desde cerca.

Los fans no dejaron pasar el momento para hacerle saber a Lali que le queda hermoso y que poyan su cambio. Con casi 377 mil likes, el posteo que contiene 10 fotos, no quedan dudas que la ex Casi Ángeles tiene a todos a sus pies.