Atención verano: top de las 7 razas de perros que más padecen el calor

El verano está legando al hemisferio sur y las altas temperaturas pueden afectar en gran medida a los perros. Es así que debes ser especialmente cuidadoso con tu mascota para evitar que sufra un golpe de calor que lleve a una urgencia veterinaria. Hoy traemos las siete razas de perro a las que más se debe cuidar del calor.

En primer lugar de la lista de razas de perro que sufren el calor tenemos al Bulldog inglés. Este can pertenece a las razas braquicéfalas, es decir, que tienen la nariz corta, las fosas nasales pequeñas y la tráquea corta, lo que dificulta su respiración y provoca que tengan ronquidos constantes. Esto los hace extremadamente sensibles al calor y de hecho es común notar que jadean en exceso cuando se exponen a altas temperaturas.

La siguiente raza es la del perro Chow Chow cuyo pelaje de león es grueso y abundante por lo que almacena mucho calor. Esta es una mascota que provienen de ambientes con bajas temperaturas, por lo que su cuerpo no está preparado para el verano. La siguiente raza es la del Terranova, un can que sufre golpes de calor con facilidad por lo que no se debe forzar a hacer ejercicio en exceso. Su pelaje abundante es muy bello pero realmente les juega en contra cuando la temperatura sube.

El siguiente perro es el Pequinés, una mascota pequeña que también pertenece a las razas de braquicéfalos y además, tienen un pelaje denso. Es así que este can padece de dificultades para respirar y enfriar su cuerpo por lo que es necesario hacer cepillados constantes que deshagan los nudos y quiten tanto como se pueda el pelo suelto. El Pomerania es otra raza de perro que padece mucho el calor debido a que es originario de Polonia, es decir de una zona donde hace frío, por lo que cuentan con una buena cantidad de pelo.

Imagen: Mascota Fiel

El siguiente can en la lista de razas de perro que más padecen el calor es el Pug. Esta mascota su nariz y tráquea chata que le impide respirar bien, provocando que que se sofoquen rápidamente y jadeen mucho ante el calor. Por último tenemos a los perros de la raza Boyero de Berna los cuales provienen de los Alpes suizos donde las temperaturas suelen ser bajas. Debido a ello estos canes tienen un pelaje abundante y lanudo.