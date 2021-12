Capacidades heredadas: el increíble talento natural del hijo de Shakira y Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué han formado una de las familias más sólidas del mundo del espectáculo. Sus hijos Milan, de 8 años, y Sasha, de 6 años, tienen que convivir con la presión que significa ser hijos de la cantante y el jugador del Barcelona, lidiando con la fama. Ella es mundialmente conocida por su canciones y ya lleva 31 años de carrera musical.

Gerad Piqué es un futbolista español que juega como defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División de España. Fue internacional absoluto con la selección de España entre 2009 y 2018, totalizando 102 partidos y 5 goles, con ella se proclamó campeón mundial en 2010 y campeón continental en 2012.

Pero esta vez el protagonista es el pequeño Milan, que ha demostrado la herencia musical recibida por el lado de su madre la cantante Shakira en un concierto virtual donde se ve al primogénito de la famosa pareja tocando el piano. Ha sido justamente la cantante colombiana quien subió el video de su hijo a su cuenta de Instagram, muy orgullosa por cierto.

En el epígrafe Shakira ha escrito: “Este concierto virtual es un pequeño homenaje de Milan a nuestra inolvidable Bela. Quien nos dejó el mejor regalo; el respeto y la devoción por el trabajo propio. Enseñándonos cómo hacer sentir a nuestros niños que aquello que hacen debe ser lo más importante para nosotros!".

Imagen: Instagram Gerard Piqué

En su momento el padre de Milán, Gerard Piqué, había declarado sobre la gran presión que sufren sus pequeños por ser hijos de padres tan famosos expresando: “Nuestros hijos, claro, tienen un padre número uno y una madre número uno. Debe ser muy difícil para ellos a veces. Es por eso que debemos saber equilibrar como padres. Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca y en cambio, con Shakira a veces les dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva". Lo que es seguro que tanto Shakira como Gerard Piqué están muy orgullosos de su pequeños hijos junto a los cuales se muestran en redes como una familia muy unida.

Imagen: Instagram Shakira

Acá te dejamos el video que la cantante Shakira subió a su cuenta de Instagram.