Marco Antonio Solís presume su figura y se burla de sus esposa en un divertido video

Marco Antonio Solís, cantautor, músico, actor y productor musical mexicano ha logrado sacar más de una sonrisa a sus fans con su más reciente video. El artista, junto a su primo Joel Solís, fue fundador de la agrupación musical “Los Bukis”, del cual es vocalista, músico, productor y autor de la mayoría de sus canciones.

A pesar de que la banda se disolvió en 1996, Marco Antonio se inició como solista con el lanzamiento de su primer álbum, “En pleno vuelo”, el cual, vendió medio millón de unidades menos de una semana. Recientemente Solís compartió un divertido video en redes sociales que ha causado gracia a todos sus fans.

Es así que el artista, que logró posicionarse rápidamente en uno de los principales lugares en la lista de temas latinoamericanos de “Billboard” en los Estados Unidos, aprovechó la oportunidad para burlase de su esposa. En el clip se lo puede ver a Marco Antonio Solís en el gimnasio utilizando ropa deportiva acompañado por su esposa, Cristy.

Sin dudas el cantante de 61 años se mantiene en un buen estado físico y saludable lo que le permite realizar sus performance y bailes en el escenario a la hora de brindar shows. Es así que Solís, se entrena continuamente para cuidar su figura y parece hacerlo acompañado de su esposa quien lo grabó en el gimnasio burlándose de ella al imitarla.

Imagen: Instagram Marco Antonio Solís

Cristy filmó al cantante, quien bromeó junto a su esposa al pedirle que ambos se pesaran para ver en qué estado físico se encontraban. Cristy se negó a pesarse tras decir: “Me vale, no quiero saber… yo no me quiero pesar”. Luego de ello Marco Antonio Solís comenzó a burlarse de ella al imitar las poses que su esposa hacía frente al espejo modelando su ropa deportiva. El divertido video se ha vuelto muy popular en las redes sociales a causa de las ocurrencias del compositor.