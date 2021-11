Becky G demuestra su espectacular belleza y enamora a todos

Becky G es una de las invitadas a la edición 22 de los Latin Grammy que se llevará a cabo este jueves en el MGM Grand Arena de Las Vegas. Definitivamente, luego de toda la pandemia de coronavirus que afectó a todos los eventos y ceremonias, será presencial y contará con público.

Por otra parte, Becky G habló recientemente de su programa "Face to Face with Becky G" en Facebook Watch. "Busco conectar con mi público, no importa si es con la música, o ser actriz, con el mundo de la belleza, con mi marca de maquillaje, it feels right -se siente perfecto-. Estoy disfrutando el proceso de ser la anfitriona de mi propio show" indicó la cantante de 24 años.

Hace unas horas, Becky G compartió cuatro fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran cantidad de sus millones de followers de alrededor del mundo. En la misma se puede observar a la intérprete de éxitos como “Ram pam pam” y “Sin pijama” posando desde el lujoso hotel Wynn Las Vegas. La también actriz lució una minifalda y una campera de cuero de color lila que complementó con su cabello suelto, aros y un make up glam.

“@spotify #CasaSpotify” fue el corto y promocional texto que eligió Becky G de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Becky G

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a Becky recibió velozmente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de los 259 mil corazones. Además, la oriunda Inglewood, California, Estados Unidos recibió todo el apoyo y cariño de parte de sus más fieles fans que colmaron de mensajes su post.