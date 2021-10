3 series que debes ver si o si en Netflix si te gustó You

You es una de las películas más reproducidas de este mes en Netflix. La tira estadounidense es desarrollada por Greg Berlanti y Sera Gamble. Producida por Warner Horizon Television, en asociación con Alloy Entertainment y A&E Studios, la primera temporada se basa en la novela homónima de 2014 de Caroline Kepnes y sigue a Joe Goldberg, un gerente de librería y asesino en serie de Nueva York.

La película de Netflix cuenta la historia de amor ambientada en el siglo XXI sobre un veinteañero obsesivo pero brillante que usa la híper conectividad que ofrece la tecnología moderna para hacer que la mujer de sus sueños se enamore de él. La misma cuenta ya con 3 temporadas disponibles. Para los fanáticos de este tipo de producciones les compartimos una lista de opciones con tramas similares.

Dirty John: es una serie antológica que gira en torno a John Meehan, un carismático estafador que se ve envuelto en una historia de amor nefasta con Debra Newell. Debra es una madre soltera que tiene una vida exitosa y vive en Newport Beach, una de las ciudades costeras más anheladas de California. Tiene 2 temporadas disponibles.

Cómo defender a un asesino: esta tira de Netflix cuenta la historia de cuatro estudiantes de derecho con una proyección de futuro muy ambiciosa. Michaela, Laurel, Wes y Patrick estudian en la Facultad de Derecho de la Costa Este, uno de los centros que dan opción a sus estudiantes a participar en casos reales y no ficticios. A partir de ese momento, todos ellos competirán entre sí para acaparar la atención de Annalisse Dewitt (Viola Davis), una profesora y fiscal con una trayectoria profesional brillante. La incursión de estos cuatro componentes en un caso de asesinato cambiará por completo sus vidas y hará temblar hasta los cimientos de la propia universidad. Posee 6 temporadas.

The End of the F***ing World: un psicópata adolescente y una chica rebelde con sed de aventura emprenden un accidentado viaje por carretera en esta serie de humor negro basada en una novela gráfica. Con Alex Lawther ("Black Mirror") y Jessica Barden ("Penny Dreadful"). Basada en la novela gráfica de Charles Forsman. Cuenta con 2 temporadas.