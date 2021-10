Esta es la razón por la que Araceli Arámbula tiene terror de violar el contrato con Luis Miguel que involucra a sus hijos

La relación amorosa de Luis Miguel y Aracely Arámbula creó mucha polémica en su momento y aún sigue dando que hablar. Aunque haya pasado mucho tiempo ya desde que esta relación terminó, la polémica entre ambas estrellas sigue vigente porque ambos forman parte del universo del Show Business.

Aracely Arámbula es la única mujer con la que Luis Miguel ha posado para una revista, confirmado su romance y anunciado sus dos embarazos. Aunque todos pensaban que la actriz sería la única mujer con la que el cantante sentaría cabeza, esto no fue así.

La relación entre Arámbula y Luis Miguel terminó y no de la mejor manera posible. Incluso se habla de un contrato entre ambos, donde sus hijos están involucrados. Parece que el celo de "El Rey Sol" por cuidar la privacidad de sus pequeños es muy grande y teme que a ellos les pase lo que él tuvo que vivir en carne propia cuando era un niño.

No pocos se preguntan qué dice el contrato que existe entre Luis Miguel y Aracely Arámbula. Muchos medios de comunicación han asegurado que entre ambos existe un contrato en el que las partes se obligan a ciertas cosas como figuras públicas y como padres de Daniel y Miguel, hijos que ambos concibieron.

Es un secreto a voces que Luis Miguel no quería que Aracely Arámbula volviera a trabajar en telenovelas, según comentó el ex manager del cantante. También reveló que los problemas entre la pareja comenzaron luego del segundo hijo, pues el cantante no quería que la madre de sus hijos descuidara a los pequeños y se dedicara de tiempo completo a las tareas del hogar y a ser madre.

Imagen: Instagram Aracely Arámbula

Pero volviendo al contrato aquí te dejamos las partes más importantes del mismo:

*Tener tres hijos del cantante. Por cada uno recibirá US$50,000 mensuales".

*No tener hijos de ningún otro hombre ni exponer su vida romántica o sentimental".

*Aceptar que Luís Miguel sí exponga su vida romántica y sentimental".

*No involucrar a sus hijos en su vida profesional ni tomarse fotografías no autorizadas".

*No hablar sobre este acuerdo ni sobre su vida con el cantante, como tampoco lo podrá hacer su familia".