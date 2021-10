Jennifer Lopez acompaña a Ben Affleck en su gran estreno y demuestra saber como hacer para llevarse todas las miradas

Todos dicen que las segundas partes nunca fueron buenas y es de conocimiento general que volver con tu ex por muy tentador que suene en un principio, no figura en la lista de mejores ideas del mundo. Con el paso de los años, el tiempo suele demostrar que los caminos se separan por una razón. Este no es precisamente el caso de Jennifer Lopez y Ben Affleck.

Claro, debemos tener en cuenta que existen excepciones a la regla, como sucede con Ben Affleck y Jennifer Lopez. La pasada noche han sido vistos juntos nuevamente con motivo del estreno de “The Last Duel”. Como es habitual, el actor y director ha cedido el protagonismo a Jennifer Lopez, quien se ha encargado de impactar con una apuesta inusual para la red carpet: un elegante top de riesgo que muestra a las claras lo bien que se puede estar a los 52 años.

Desde que su romance tuvo una segunda oportunidad Jennifer Lopez y Ben Affleck han sido tema de conversación alrededor del mundo. Teniendo en cuenta especialmente su primer beso público frente a las cámaras desde 2003, captado sobre la alfombra roja del Festival de Venecia hace alrededor de un mes atrás.

Un corto tiempo después, la pareja ha demostrado nuevamente el apoyo mutuo y admiración que se profesan ante las cámaras en el que parece ser el mejor momento de su relación. Ben Affleck, con un traje de pana azul marino que resalta su elegancia, y Jennifer Lopez, con un top corto y la reveladora falda marcada por un tajo que sólo las piernas de la actriz pueden hacer lucir tan bien.

Imagen: Instagram Jennifer Lopez

En el vestidor de Jennifer Lopez podemos encontrar elegantísimos vestidos lisos, diseños de princesa, llamativos looks urbanos y, sobre todo, sensuales. Todas estas prendas ponen en evidencia que Jlo sigue deslumbrando treinta años después de su debut en el mundo del espectáculo.

En esta ocasión Jennifer Lopez ha elegido un conjunto de dos piezas, con un microtop de cuello semi alto, mangas largas y una falda con gran abertura al costado, de la casa francesa Herve´ Le´ger, todo con mucho brillo, mientras más glitter mejor. Esto demuestra que no hay edad para mostrar abdominales y piernas.

Imagen: Instagram Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha concluido su outfit con un clásico peinado de media cola con su cabello lacio, un potente maquillaje en tonos tierra, un clutch de color marrón con detalle dorado, de Tom Ford, y sandalias de tiras a tono. Es así como la pareja de Ben Affleck provocó que todas las miradas en la alfombra roja se posaran sobre ella.