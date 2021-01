La Casa de Papel: Alison Parker posó frente al espejo y deslumbró

María Pedraza no deja de acaparar todas las miradas con el material que comparte en sus redes sociales. Son casi 12 millones de personas que siguen minuto a minuto su vida y enloquecen cuando la joven de 25 años de edad da señales de vida. Increíbles producciones de fotos, postales bailando y parte de su vida diaria es algo de lo que sus fanáticos pueden encontrar en su cuenta de Instagram.

Si bien se hizo conocida en 2017 gracias al film 'Amar' de Esteban Crespo, su verdadero salto a la fama fue gracias a Alison Parker en La Casa de Papel. Allí, la joven se ganó el corazón de miles y miles de personas que fueron cautivadas por la atrapante trama de la tira creada por Álex Pina.

La exitosa serie de Netflix le abrió a Pedraza una innumerable cantidad de puertas laborales y su carrera no paró de ir en ascenso. Participó en 'Élite', 'Toy boy' y '¿A quién te llevarías a una isla desierta?', entre otras producciones audiovisuales. Hoy, se encuentra dentro del TOP 10 de españolas más seguidas en Instagram.

En las últimas horas, la joven compartió una postal en la web que acaparó todas las miradas de los internautas. "Now I dare with red lips (en español: ahora me atrevo con labios rojos)", redactó junto a la instantánea en la que se la ve frente al espejo con sus hermosos rulos y un impactante color en su boca.

La publicación cosechó, hasta el momento, casi 250 mil likes y un sinfín de comentarios. "Guapa", "Hermosa", "Preciosa", "Me robaste el aliento", "Perfecta", "Bellísima, a lo Violeta en La Traviata", "Eres mi actriz favorita", son algunos de los mensajes que se alcazan a leer.