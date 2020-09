¡No lo vas a creer! Por esta casualidad se definió la Segunda Guerra Mundial

Durante el despliegue del desembarco de Normandía, cuyo nombre en código militar era “Operación Overlord”, se sufrieron una abismal cantidad de bajas. Pero toda la sangre derramada cimentó el éxito que significo poder sostener un puesto firme en la costa, lo cual a la larga valió la victoria en la guerra contra el Nazismo.

Sin embargo las cosas podrían haber sido muy distintas. Adolf Hitler en persona había encargado al reputado mariscal Erwin Rommel la supervisión de una cadena de fortificaciones costeras conocidas como “El Muro Atlántico” para prevenir el ataque enemigo.

Días antes al “día D” había tormentas lo que imposibilitaba el ataque y desembarco de tropas. De hecho la Operación Overlord estaba pensada para un día anterior, el 5 de junio, pero se retrasó un día por las contingencias climáticas.

Rommel ante un mal diagnosticado pronóstico, que decía que las tormentas iban a continuar por dos semanas (error fatal), decide irse del frente de batalla a pasar el cumpleaños de su esposa con ella. ¿Qué creen? ¿Cuándo era el cumpleaños de su amada? Exacto, el mismo 6 de junio. Esta coincidencia marcará el destino y la capacidad de reacción de las tropas alemanas.

Entonces cuando sucede el ataque, no sólo las tropas no se lo esperaban pues el pronóstico decía que no era posible de realizar. Sino que además se encontraban sin su mariscal a cargo, su referente y sin el genio estratégico de Erwin Rommel. En cierta forma podríamos decir se encontraban acéfalas. Fue así que se dictamino el principio del fin para el régimen Nazi de Adolf Hitler.