Casi dos décadas después, Christina Aguilera habló del beso con Madonna

Hoy ver a dos mujeres besándose en la televisión no es novedad, pero sin dudas, casi dos décadas atrás los besos que se dieron Madonna, Christina Aguilera y Britney Spears revolucionaron a todos. Fue todo un suceso en los MTV Video Music Awards 2003.

En aquél entonces Madonna estaba celebrando 20 años de trayectoria y lo celebró con un show al que invitó a las dos princesas del pop. En un momento dado de la performance, la protagonista besó a sus compañeras en la boca y el hecho dio mucho de qué hablar.

Hoy, 17 años después del acontecimiento que marcó a toda una generación, Christina Aguilera contó cómo lo vivió ella. "Sinceramente, en ese momento no me pareció impactante para nada. No llegué a pensar en todo lo que podría venir después. Para mí fue como: 'Dos chicas besándose, pues ok'. Es cierto que el rédito que se le puede sacar al escándalo es cada vez más extremo y todo eso, pero a mí no me resultó nada chocante", reveló al medio radial Apple Beats 1.

A su vez, la cantante habló sobre la gran influencia que tuvo Madonna en su trabajo artístico. "En primer lugar, es la reina de la reinvención y esa actitud marcó mucho mi carrera. Pero es verdad que yo la descubrí tarde. De pequeña no me dejaban ver sus videos o escuchar sus temas. A medida que me iba haciendo mayor, empecé a familiarizarme con sus canciones, con su poderío visual y sobre todo con su mensaje", afirmó.