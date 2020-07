De no creer: youtuber se vuelve viral por no hacer nada durante dos horas

El joven indonesio Muhammad Didit realizó un experimento virtual y se convirtió sin esperarlo en uno de los videos más virales de las redes sociales. El video de Didit sin hacer nada durante 2 horas y 20 minutos ya supera en YouTube las 1.700.000 reproducciones para asombro de muchos internautas.

En el video se ve a Muhammad en su cuarto sentado al costado de su cama mirando fijamente a la cámara durante 140 minutos sin hacer nada literalmente. El youtuber viste una remera con un estampado de la cara del actor Marlon Brandon fusionándose con la obra de arte “David” de Miguel Ángel.

En una entrevista Muhammad Didit reveló que pensaba realizar 10 minutos de grabación, numero de tiempo que quedó muy por debajo.

“Para ser honesto, no esperaba que fuera a triunfar. Yo solo quería hacer un vídeo divertido para mis suscriptores” indicó el asiático viral de YouTube.

Por último, en la descripción del video que se puede ver a continuación el indonesio explica cómo surgió su viral video de YouTube: "Quizá debería explicar por qué hice este vídeo. Todo empezó cuando la sociedad indonesia me pedía contenido que sirviera para educar a los jóvenes. Aunque no quería ni me sentía cómodo, al final ¡BOOM! ¡Lo hice!".