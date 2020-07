¡Pensá bien antes de responder!: el test que demuestra si no sos muy brillante

Todos tenemos la esperanza de ser inteligentes, o directamente genios, pero la realidad es que muchos no pasamos de tener una mente perfectamente normal, que no nos limita pero que tampoco nos da ventajas frente a los demás.

Algunos, en cambio, están por debajo de este límite, y son lo que se pueden considerar "tontos". Sacando esta palabra estigmatizante, la realidad es que no tendrán problemas en la vida, y a lo sumo se ahorrarán un montón de discusiones aburridas sobre temas muy profundos pero poco divertidos.

Ahora te traemos un divertido test que te puede sacar la duda: ¿soy inteligente realmente o me "falta" un poco? Claro que estas preguntas no tienen validez científica, si no que sirven para divertirse un momento sin hacerle daño a nadie.

Fijate como te va en este sencillo test, y compartilo con tus conocidos para comparar sus resultados y sacarse la duda: ¿hay algún tonto entre nosotros?

Hacé el test con un click en este link.