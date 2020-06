Oriana Sabatini explotó las redes con su asombroso baile

Oriana Sabatini se hizo conocida en el medio de la mano de Cris Morena en una de sus telenovelas y desde ese momento su carrera no ha parado de ir en ascenso. En las últimas semanas ha mostrado diferentes facetas en Instagram y sus seguidores han quedado fascinados.

La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini no deja de sorprender y en esta oportunidad lo hizo con un video bailando. Se la puede ver al ritmo de la música vestida con con un top y unas calzas ajustadas al cuerpo. "Call me up", es el texto que acompaña la publicación.

Los mensajes de aprobación no tardaron en llegar, entre ellos el de Bárbara Franco y Matias Napp, reconocido coreógrafo y bailarín del programa conducido por Marcelo Tinelli. Hace unos meses ella le había pedido a la producción del ciclo que fuera su compañero de pista en la edición 2020 del "Bailando por un sueño" y él rechazó esta petición.

Recordemos que hace muy poco la intérprete de "Stay or run" fue aplaudida por todos con una publicación que revolucionó las redes. Rompiendo con los estereotipos de belleza subió un video sin filtro en el que se le pueden observar estrías en sus piernas. Esto generó gran empatía por parte de sus seguidores que la felicitaron por su actitud.

En estos momentos la cantante se encuentra en Italia junto a su actual pareja, el jugador de la Juventus, Paulo Dybala.