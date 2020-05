Catherine Fulop revolucionó las redes con una curiosa reflexión

View this post on Instagram

No todos los dias son un buen diu0301a, no importa tu da siempre el mau0301ximo. A veces el amor no es correspondido, tuu0301 ama, asi como capaz no todos te dirau0301n la verdad, tuu0301 no dejes de ser honesto y si, seguramente habrau0301 quienes no quieran lo mejor para ti, no importa, tuu0301 TRIUNFA. En realidad no te tiene que importar lo que hagan los demau0301s... nunca hay que dejar de compartir nuestra luz! BRILLA TODO EL DIu0301A ud83dudcabJaja!!! Se les quiere u2665ufe0fud83eudd8b #looktotal @justapetra #autobronzeador @tan.and.go