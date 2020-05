Amaia Montero reapareció en redes y revolucionó a sus fans

View this post on Instagram

Diciembre del 96 y ese shalalalalalala Que uniou0301 el destino de cinco caminos Y un viejo pintor holandes Mezcla perfecta de magia secreta de tardes de lluvia y cafeu0301 Notas de muu0301sica hicieron el resto vivimos un suenu0303o y y a ves... Cou0301mo olvidarme de tantos momentos De tantas palabras de amor Muertos de risa vivimos la vida Y yo ahora canto esta canciou0301n Queu0301 siempre os echareu0301 de menos Queu0301 lo demau0301s son sou0301lo cuentos Siempre sereu0301is mis 4 au0301ngeles Queu0301 mientras viva lo recordareu0301 Durante 11 anu0303os mas ese shalalalalalala Nos acompanu0303o a recorrer de la mano Lugares del mapa mundial Luces ,conciertos vida en aeropuertos Miradas de complicidad Pero el hechizo hubo de romperse Y el resto la historia dirau0301... Hoy se cumplen 22 anu0303os de aquel suenu0303o del que ni en 100 vidas querriu0301a despertar.Gracias por tanto os quiero @laorejadevangogh ud83cudf82ud83cudf88u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f#22anu0303osdilealsol #mis4angeles #tulipan #zorionak #happybirthday