Sorpresa: Eminem lanza nuevo disco que incluye disculpas a Rihanna

El ícono del rap, Eminem, ha publicado hace horas una reedición sorpresa del álbum que ya lanzó también sin previo aviso a principios de año. Music To Be Murdered By, el onceavo álbum del artista, ha sido ahora presentado en formato de disco doble con 16 canciones nuevas.

Uno de los grandes revuelos que ha generado esta reedición gira en torno a “Zeus”, una canción el la que el rapero se disculpa con Rihanna por otra canción en la que declaraba ponerse del lado de de la ex pareja de “riri”, Chris Brown – quien fue condenado por agredir y amenazar de muerte a la cantante-.

Dicha canción fue filtrada en 2019 y llamó bastante la atención teniendo en cuenta las colaboraciones que han realizado en el pasado, ambos grandes éxitos, Love the way you lie y The monster son ambas favoritas de los fans tanto de Rihanna como de Eminem; y casualmente las dos canciones hablan de relaciones tóxicas.





Además de la mencionada “Zeus” esta nueva edición de "Music to be murder by", cuenta con nuevas colaboraciones de estrellas del hip hop de gran calibre como Ty Dolla $ign ("Favorite Bitch") y un histórico compañero de Marshall Mathers, Dr. Dre ("Guns Blazing").

El anuncio fue oficializado por el mismo Eminem en su cuenta de Twitter con el siguiente anuncio: “El tío Alfred los escuchó pidiendo por más… disfruten de este lado B”. La referencia de “tío Alfred” hace alusión al homenaje a Alfred Hitchcock que se encuentran el intro y outro del disco.