Denunciado: Shia LaBeouf es acusado por su ex pareja de abuso y maltrato

Shia LaBeouf vuelve a ser parte de los titulares en los medios estadounidenses y no precisamente por su trabajo como actor. Quien fuera su ex pareja ha realizado una denuncia formal en su contra ante la Corte Superior de Los Ángeles por violencia, abuso y estrés emocional.



Tahliah Debrett Barnett, más conocida como FKA Twigs ha revelado detalles de la denuncia contra su ex pareja al prestigioso diario The New York Times con la intención de crear conciencia sobre el proceder de loa abusadores. Según explica ella: "Me gustaría poder crear conciencia sobre las tácticas que usan los abusadores para controlarte".



"Aunque su historial de comportamiento violento estaba bien documentado, muchos medios de comunicación han tratado a LaBeouf como una figura inofensiva de diversión, lo que le ha ayudado a perpetuar su ciclo de abuso de mujeres a lo largo de los años. No hay nada gracioso en la explotación y el maltrato de las mujeres", puede leerse en parte de la denuncia realizada por FKA Twigs a la que ha accedido The New York Times.

Por su parte el actor de "Lawless" ensayó una defensa en una carta escrita al prestigioso medio, en la que explicita sus problemas: "No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, sólo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años"

"Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a quienes lastimé. No hay nada más que pueda decir" puede leerse en la defensa mediática de si mismo que envió Shia Labeouf.