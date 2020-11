Preocupante: Duki tiene coronavirus “Estoy hecho pollo”

Duki salto a la fama desde El Quinto Escalón donde hizo gala de sus habilidades como freestyler. A partir de ese momento no ha dejado de ascender en el mundo de la música.

Mauro Ezequiel Lombardo, tal es el nombre de Duki, no ha parado de crecer en la industria musical. Desde que grabó con Bad Bunny como invitado especial en la canción que cierra el disco homónimo “Yo hago lo que me da la gana”; durante la cuarentena en Argentina se mantuvo bastante activo, incluso incursionando en la conducción en su programa de YouTube “Fideos con Duko”.

Pero ahora ha sido noticia por haber contraído coronavirus, el hecho es que no la ha pasado nada bien según lo que el mismo cuenta en una historia de su cuenta de Instagram.

En el video lo podemos escuchar decir: “Perro, estoy con covid, hace cuatro días que no me puedo mover, estoy hecho pollo”. Pero luego se levanta de la cama para celebrar el nuevo lanzamiento de su amigo de aquellos días de El Quinto Escalón, el talentoso YSY A diciendo: “Pero escuché esto... te amo, gil, estaba en la cama, me levantaste de la cama, te amo guacho la c... de la gorra”

YSY A no demoró en responder las declaraciones de Duki contestándole las historias con un : “¿Encontramos la vacuna para el covid o qué? Te amo, gordo hdp, feliz de que disfrutes de esta música"