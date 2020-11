Nada los frena: la colaboración entre Khea, Natti Natasha y Prince Royce voló YouTube

"Ayer me llamó mi ex", sin lugar a dudas ha catapultado en 4 días la carrera musical de Khea. Esta canción del argentino fue llevada al remix con la colaboración de Natti Natasha y Prince Royce, y gracias a la instrumentación de Lenny Santos goza de un hermoso ritmo de bachata.

Respecto a cómo surgió esta versión de la canción, Khea reveló: "Se me ocurrió hacer 'Ayer me llamó mi ex' con la base de la bachata porque era la música que más sonó en mi casa durante los meses de confinamiento, que fue cuando la hice. Mi mamá y mi hermana escuchan bachata todo el día".

En una entrevista vía videollamada los tres intérpretes narraron cómo se dio esta colaboración que ya rompe todos los charts. Prince Royce por su parte declaró: "Cuando escuché la canción de Khea me quedé impresionado. Jamás habría pensado que la fusión del trap sudamericano y la bachata podría funcionar y quedó increíble. Es muy emocionante sumarse a algo nuevo”.

Por su lado la princesa dominicana Natti Natasha contó cómo llegó a esta participación especial, y sobre todo un dato que la tenía particularmente entusiasmada: "Khea y yo compartimos algunos miembros de nuestro equipo y en el momento que me pusieron la canción, supe que si había un remix me encantaría formar parte. Pero además, me encanta que me haya dado la oportunidad de ¡por fin poder trabajar con Prince Royce!".