Test imbatible: adivina a que personaje de Los Simpson pertenece cada frase

Los Simpson son el show más famoso de la televisión mundial, y sus fans se cuentan por millones. Veamos si tu eres uno de ellos y puedes superar este cuestionario.



A_ Oye Otto, ¡tengo un examen hoy y no estoy listo! ¿podrías estrellar el autobús o algo?

1- Bart

2- Milhouse

3- Nelson

4- Martin

B_ De la sociedad aprendí que es mejor ponerse los audífonos.

1- Reverendo Alegría

2- Homero

3- Marge

4- Lisa

C_ Si no te gusta tu trabajo no haces huelga. Simplemente vas y lo haces de mala gana. Así se hace en América.

1- Skinner

2- Moe

3- Otto

4- Homero



D_ Yo creía que buscarse en Google significaba otra cosa...

1- Todd Flanders

2- Marge

3- Lisa

4- Edna Krabappel

E_ Siento a la muerte dándome palmadas en el hombro…

1- Krusty

2- Sr. Burns

3- Abraham Simpson

4- Barney

Ahora veamos que tanto sabes de Los Simpson. Respuestas: A-1, B-4, C-4, D-2, E-3.