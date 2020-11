Extraordinario: Sylvester Stallone volverá recargado en The Suicide Squad

La filmación de The Suicide Squad sigue en camino y al parecer los detalles de producción están siendo tal y cual lo desea su director James Gunn; y ahora parece que ha conseguido la participación de un icono de Hollywood para darle vida a otro de los personajes.

Al ya amplio abanico de estrellas que encarnaran a los villanos protagonistas de The Suicide Squad como son Nathan Fillion (TDK), Idris Elba (Bloodsport) y John Cena (Peacemaker); se le sumará un peso pesado de las películas de acción, nada más ni menos que Sylvester Stallone.

Recordemos que más de una vez Gunn ha expresado su admiración por Stallone, además colaboraron en Guardianes de la Galaxia. Ahora Sylvester Stallone prestará su gruesa y característica voz para dar vida a King Shark.

Además las capturas de movimiento del personaje serán del propio Sylvester Stallone, lo que es genial porque verdaderamente el parecido es innegable. El propio actor se encargó de hacerlo público.

Pero además fue el propio James Gunn el que publicó en Instagram una imagen de los dos juntos con la siguiente leyenda: “Siempre me encanta trabajar con mi amigo Sylvester Stallone y nuestro trabajo de hoy en The Suicide Squad no fue una excepción. A pesar de que Sly es una estrella de cine icónica, la mayoría de la gente aún no tiene idea de lo increíble que es este actor”.