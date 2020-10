Preciosa: el look de Catherine Fulop que enamoró a sus fans

La actriz y conductora venezolana de 55 años, Catherine Fulop, es una de las celebridades más activas del país. La mamá de Oriana Sabatini comparte mucho material de su día a día con sus seguidores.

Dietas de alimentación, consejos estéticos y deportivos, videos graciosos de TikTok y más son parte del amplio repertorio que utiliza Fulop para entretener a sus casi 2 millones de followers.

En las últimas horas, Catherine Fulop compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía que se llevó todos los likes de sus fans. En la misma se puede ver a la oriunda de Caracas con una gran sonrisa y vistiendo una remera atada al cuello de color rosa pastel.

“Hoy elijo no rendirme y sonreír, me he equivocado, he sufrido; si, también he llorado...

lo bueno es que aprendo de mis errores y ellos me hacen más fuerte para levantarme y seguir. Hoy he decidido sonreír y disfrutar cada segundo de mi vida. Porque así, lo repito mil veces, lo decido. Se les quiere ♥️🦋” fue el extenso mensaje de Catherine para acompañar su reciente pic.

“Más bella no se puede 😍😍💙”,” Radiante 😍” y “Sencillamente hermosa 💖” fueron algunos de los comentarios que recibió la madre de Oriana Sabatini.