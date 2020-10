Oculto: el mensaje del anillo de la reina Isabel II que solo tres personas conocen

Isabel II, reina de Reino Unido, es la monarca más longeva en la historia de la realeza británica, una líder indiscutida a sus 94 años. Hace 73 años que se casó con el duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, y desde el 20 de noviembre de 1947 a la fecha, la reina jamás se quitó su anillo de compromiso.

Hace muy poco tiempo se revelaron los detalles de dicha sortija, es que por aquel entonces el prometido de la princesa le pidió a un joyero que en su interior llevara un mensaje oculto, pedido personal del duque y que solamente tres personas conocen, la Reina Isabel, Felipe y el maestro que realizó la joya.

Este secreto y todos sus detalles, se encuentran en la nueva biografía autorizada del esposo de Isabel II. “Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edimburgo”, en ella el duque cuenta que no pagó ni una sola libra por el anillo de oro, debido a que fue realizado con una enorme pepita de oro que Felipe recibió del pueblo Gales.

“La Reina Isabel nunca se ha quitado el anillo, de ahí que nadie haya podido ver nunca qué fue lo que el duque puso dentro del mismo”, indicó la autora de la biografía y experta en realeza Ingrid Seward. Hay que recordar que la unión de Isabel y Felipe fue la boda del siglo y la primera en transmitirse en televisión a más de 200 millones de personas en todo el mundo.

Desde el compromiso de Doña Isabel con el duque de Edimburgo, se ha transmitido una tradición familiar ininterrumpidamente, pues la familia real ha usado oro de gales para la confección de sus alianzas de matrimonio. La princesa Eugenia, Meghan Markle y Kate Middleton portaron esta tradición en sus sortijas de compromiso.