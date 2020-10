Insólito: intentan arrestar a un hombre por la decoración de su casa

Steven Novak es un artista plástico que vive en la zona este de Dallas y para sorpresa y terror de sus vecinos ha llevado la clásica decoración de halloween a otro nivel, uno bastante sangriento la verdad.

Cuando le preguntan por el alto grado de terror real que causa su decoración de halloween, responde: "Siempre he estado haciendo travesuras como fantasmas voladores o esculturas de nieve de 7 pies de altura de mí mismo, así que si iba a hacer halloween, era obvio que debería ser lo más real posible"

"Sin luces, máquina de niebla, o campamento... algo que realmente aterraría a la gente que pasara por ahí en la oscuridad. Así que preparé unos maniquíes y arrojé 20 galones de sangre por todas partes” agrega respecto al terror que buscaba provocar en los transeúntes en la noche de halloween.

La decoración de halloween de Steven es un verdadero show de terror, en el jardín frontal se puede ver un maniquí con la cabeza totalmente destruida, otro con la cabeza aplastada por una caja fuerte, en el techo yace otro “cuerpo” con un machete atorado en su cabeza. También hay un “cadáver" que parece atacado por Leatherface de la masacre de Texas; y junto a el una carretilla volcada con bolsas de residuos que parecen estar llenas de miembros como si alguien hubiera intentado deshacerse de la evidencia.

"Estoy muy orgulloso de la carretilla que se volcó en la calle llena de bolsas de residuos reforzadas, que parece un intento fallido de deshacerse de los cuerpos desmembrados en medio de la noche" afirma Novak, y agrega a modo de anécdota: “Un niño pasó y me preguntó qué les había pasado; le dije que comieron demasiados Skittles"

Finalmente, el único inconveniente que ha tenido no ha sido por el terror causado en los vecinos, sino porque su decoración de halloween ha llamado la atención de varios agentes de policía que se han detenido a golpearle la puerta pidiéndole algunas explicaciones: “Los vecinos me dijeron que los coches de la policía estaban frente a mi casa muchas veces durante el día” declara. “Solo estuve en casa dos veces para recibirlos. Me dijeron que les parecía genial y que solo estaban allí porque tenían que responder a las quejas del sargento” finaliza entre risas.