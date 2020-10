De no creer: Franco Reyes no participará de la secuela de "Pasión de Gavilanes"

En los últimos días se dio a conocer una noticia que, sin lugar a dudas, alegró a millones de televidentes. Al parecer, ya está en marcha la segunda temporada del culebrón colombiano más exitoso de todos los tiempos: Pasión de Gavilanes. La primera entrega combinó drama, romance y comedia y contó la historia de los hermanos Reyes, que trabajan como panaderos y se enamoran de las hermanas Elizondo, pertenecientes a una de las familias más adineradas del país.

La secuela será protagonizada por gran parte del elenco original de la tira. "La van a hacer, creo que de hecho en esto están hablando, no sé si Telemundo o quién, pero creo que algunos la van a hacer", reveló Michel Brown al portal FórmulaTV. El actor es quien le dio vida en la tira a Franco, el hermano menor de los Reyes.

"Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo", señaló el actor argentino.

17 años atrás se emitió por primera vez el culebrón en la pantalla chica y fue un verdadero éxito. Hoy, debido a la gran repercusión que tuvo, los fanáticos pueden volver a verla todas las noches por la pantalla de Canal Caracol. Una vez más, es uno de los programas más elegido por los televidentes.