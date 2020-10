Superpoderosos: tres The Umbrella Academy aún no han explotado sus poderes al máximo

Algunos de los superpoderes de los protagonistas de The Umbrella Academy saltan a la vista más que otros, tal es el caso de Luther por dar un ejemplo, pero otros ni siquiera tiene control total o están aún entendiendo el límite de sus capacidades. Esta vez no hablaremos de Vanya, quien parece ser la que tiene la mayor variedad de habilidades.

Klaus Hargreeves: hasta ahora lo hemos visto por momentos ser el más descarriado y en otros ser el más sensato entre los hermanos que integran The Umbrella Academy. Pero más allá de su personalidad, la verdad es que Klaus por ahora solo puede traer a los muertos que tiene esa voluntad por algún asunto inconcluso y también sabemos que les puede dar forma corpórea. Además puede transmitir su conciencia a través de la telequinesis, mismo poder que le permite volar. Pero lo que en la serie ni él sabe es que sus superpoderes le permiten traer del más allá a quien quiera, y darle forma corpórea a un ejército si quisiera.

Allison Hargreeves: También conocida como Rumor entre los integrantes de The Umbrella Academy ha develado su poder de hacer que cualquiera haga lo que ella le dice. Pero lo que aún no sabe aparentemente es que lo que ella diga se convierte en realidad. En los comics una vez mintió para desligarse de responsabilidades y dijo que había estado en la biblioteca, lo que generó otra Allison (más que un clon se trataba de otra versión de ella). Como dijo Five, lo que rumor dice siempre es cierto. Ya queremos ver esos superpoderes en acción.

Diego Hargreeves: Uno de los personajes más enigmáticos de The Umbrella Academy, nunca se sabe que está pensando y siempre esconde sus sentimientos. Sus poderes no quedan fuera de esta característica, poco hemos visto de lo que es capaz; y suele usar poco sus superpoderes como si su rencor con su padre se lo impidiera. En los comics además de su gran habilidad como peleador, puede curvar la trayectoria de sus cuchillos y respirar bajo el agua.