Impredecible: Los villanos de The Umbrela Academy ¿Son los propios protagonistas?

Cada vez que los hermanos Hargreeves solucionan un problema, parecen generar otro, sin importar sus intenciones que siempre parecen loables. Y es que sobre el final de la última temporada de la serie de Netflix quedó demostrado que las consecuencias de sus actos son impredecibles.

Pese al amplio abanico de variopintos villanos que posee The Umbrella Academy sus peores enemigos, basándonos en los resultados, parecen ser ellos mismos. Si pensamos en como quedaron las cosa en el final de la segunda temporada, sabemos que intentarán nuevamente arreglar su línea de tiempo. Y si bien hasta que Netflix estrene la próxima temporada no podemos saltar en conclusiones, si podemos estimar algunas cuestiones basándonos en su comportamiento individualista.

Si los Hargreeves intentan instaurar su línea temporal nuevamente, esto afecta en forma directa la existencia de The Sparrow Academy; no pueden coexistir, son unos u otros. Eventualmente los Sparrow –quienes no deben ser subestimados- deberán descubrir los planes de The Umbrella Academy, y entonces actuaran en consecuencia.

Hemos aprendido que los impulsos y las mezquindades muchas veces determinan el pulso de las acciones que realizan los integrantes de The Umbrella Academy. Siendo bastante egoístas muchas veces, aunque bien intencionados, ellos darán la batalla contra los The Sparrow Academy sin importar quizás demasiado las consecuencias.

Ahora bien, si ellos arruinaron la línea temporal en primera instancia; y luego intentando solucionar aquel error, instauraron otra linea temporal contra la cual volverán a atentar. Y teniendo en cuenta que en esa otra realidad ya existe The Sparrow Academy y el mundo esta bien gracias a ellos; entonces ¿eso no convertiría (por lo menos en esa línea temporal) a The Umbrella Academy en los verdaderos villanos? Eso sin tener en cuenta que se espera que quizás Harlen sea el próximo villano, y recordemos que los poderes que posee los obtuvo de Vanya, osea que es un villano creado por ellos. Para pensar ¿no?. Esperaremos a ver cómo se devela la tercer temporada cuando Netflix la estrene.