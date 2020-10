Casi se le vio todo: Romina Malaspina sorprendió con su look

Romina Malaspina es una de las conductoras más hermosas de la pantalla chica argentina. Todas las noches deslumbra a los televidentes con su belleza cuando brinda el reporte de noticias de la jornada en Canal 26.

Para tristeza de muchos, recientemente en una entrevista con la revista Caras, Malaspina reveló que no quiere estar en pareja. "No estoy con ganas de enamorarme. Estuve muchos años de novia, desde los 15 hasta los 24 años. No con la misma persona, sino en tres relaciones largas. Quizá empiezo a hablar con alguien y cuando siento que se puede dar, me escapo”, señaló.

En sus redes sociales se muestra muy activa y cada vez que comparte nuevo contenido sus más de dos millones de seguidores enloquecen. Allí, entre otras cosas, la joven marplatense se dedica a subir los increíbles looks que elige para salir al aire.

En las últimas horas, la modelo sorprendió a todos con el hermoso vestido que lució en la TV. Con un fabuloso vestido blanco con escote muy similar al icónico de la actriz estadounidense Marilyn Monroe cautivó a todos y recibió miles de likes.