Nadie está a salvo: claves para prevenir estafas bancarias y saber cómo defenderte

Las noticias recientes sobre más de 100 usuarios del Banco Nación estafados en apenas 48 horas en Mendoza pusieron en evidencia una verdad incómoda: la seguridad bancaria digital no está garantizada, y cualquiera puede ser víctima. Lo más grave es que, en muchos casos, se trata de cuentas sueldo o cajas de ahorro donde las personas reciben sus haberes y ahorros, y que son vaciadas sin posibilidad de reacción inmediata. Las mayorías de las compras realizadas son entradas para recitales y pagos de servicios en otras provincias, lo que demuestra una maniobra organizada y sin control efectivo por parte de la entidad.

Pero lo importante no es solo qué hacer después. Es necesario saber cómo protegerse antes. Esta guía está pensada para quienes ya sufrieron una estafa y para quienes todavía no, pero quieren estar preparados.

En todos los casos, el punto central es el mismo: aunque te hayan robado las claves, la responsabilidad sigue siendo del banco.

No importa si te robaron las claves: la responsabilidad sigue siendo del banco

Las entidades financieras no pueden desligarse de su responsabilidad alegando que el cliente fue víctima de un engaño. Como establece el Código Civil y Comercial, y la Ley de Defensa del Consumidor, quien ofrece un servicio debe garantizar su seguridad. Los fraudes informáticos son previsibles. Existen mecanismos técnicos (doble autenticación, verificación biométrica, alertas de operación) que muchos bancos directamente no implementan o hacen de forma defectuosa.

Así lo exige también el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que a través de diversas comunicaciones obliga a las entidades a garantizar la seguridad de los medios electrónicos. Entre ellas:

Comunicación "A" 7175: dispone reglas para reforzar la seguridad en canales digitales.

Comunicación "A" 7072: establece pautas para proteger al usuario financiero en operaciones online.

Comunicación "A" 6664, 6878, 6017, entre otras: disponen medidas técnicas específicas para prevenir fraudes y resguardar los datos del cliente.

Además, según el artículo 5 de la Ley 24.240, los bancos deben garantizar condiciones de seguridad adecuadas y conforme al riesgo. Y según el artículo 40, si el usuario sufre un daño por el uso del sistema provisto, la entidad es objetivamente responsable.

¿Qué puedo hacer si me vaciaron la cuenta?

Presentar un reclamo formal, por escrito. Puede hacerse por carta documento o por correo electrónico oficial. A continuación, te dejamos un modelo completo para que copies, pegues y envíes:

Modelo de Reclamo por Delitos y Estafas Bancarias Electrónicas

Al BANCO [Nombre del Banco]

S————–/—-——D:

[Nombre y Apellido], DNI Nº [Número de DNI], con domicilio en [Dirección Completa], localidad: [Localidad], Provincia de [Provincia], Teléfono Nº [Teléfono], Email [Correo Electrónico], cuenta Nº [Número de Cuenta], se presenta ante Uds., a fin de reclamar lo siguiente:

Hechos:

Que vengo a reclamar, que en fecha [dd/mm/aaaa], a la hora [hh:mm] hs. se debitó y/o se extrajo y/o se transfirió de mi cuenta la suma de $ [Monto] tanto en dinero depositado y/o como mediante préstamos y/o autorización de descubierto, que no he realizado ni he autorizado, por lo que solicito su inmediata restitución.

Por lo tanto, su institución debe responder por las personas a su cargo, los procesos, tecnologías y datos subyacentes que ha ofertado como seguros, y que promueve para la operatoria de los usuarios a través de medios electrónicos, siendo yo solo un medio –por mi carácter de cliente– utilizado por el delincuente para cometer el fraude. La seguridad no fue garantizada, ni antes ni después del hecho.

Prueba:

Ofrezco constancias, publicidades, contrato, registros telefónicos, correos electrónicos, redes sociales y cualquier medio que obre en su poder. También ofrezco se analice mi perfil como cliente, para acreditar que este tipo de operación nunca fue parte de mi conducta habitual.

Petición:

Cese inmediato de la infracción a los arts. 1092/1122, 1378, 1710 y ccs. del Código Civil y Comercial y de los arts. 4, 5, 6, 8, 8 bis, 10 bis, 29, 37 a 40 bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Aplicación de las normativas del BCRA: Comunicaciones “A” N° 7175, 7072, 6664, 6878, 6017 y ccs.

Devolución inmediata del dinero sustraído y, de corresponder, una indemnización sustitutiva por daño directo (art. 40 bis LDC).

Abstención de realizar débitos o retenciones por operaciones no autorizadas.

En caso de rechazo: denuncia ante Defensa del Consumidor y Gerencia Principal de Protección al Usuario de Servicios Financieros del BCRA.

Reserva de iniciar denuncia penal por posible comisión de delitos.

Firma:

[Firma del Usuario]

5 consejos clave para prevenir estafas bancarias electrónicas

Nunca compartas tus claves ni las ingreses en links enviados por mensaje. Los bancos nunca solicitan datos por WhatsApp, SMS o correo.

nunca solicitan datos por WhatsApp, SMS o correo. Activá la verificación en dos pasos. Muchos bancos lo ofrecen, pero tenés que configurarlo.

lo ofrecen, pero tenés que configurarlo. Revisá tus movimientos al menos una vez por semana. Las alertas tempranas ayudan a minimizar el daño.

Desactivá los créditos preaprobados o descubiertos si no los usás. Casi todos los bancos permiten hacerlo desde la app o con una nota formal.

permiten hacerlo desde la app o con una nota formal. Pedí al banco que te limite los montos de extracción y transferencia. Es un derecho y es una buena práctica.

La clave es no dejarse culpar. Los bancos son responsables porque son ellos los que eligen qué tan seguro es el sistema que ofrecen. Que haya estafas repetidas y cada vez más sofisticadas, no exime a la entidad financiera: la obliga a estar más preparada.

Y si no lo hace, es momento de reclamar y defenderse como consumidores.