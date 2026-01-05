Videos: las impactantes imágenes del estallido social en Irán que provocó decenas de muertos

Mientras que el mundo está pendiente de lo que sucede en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro en manos del gobierno de Donald Trump , Irán está atravesando un estallido social desde hace días.

Las manifestaciones comenzaron el domingo 28 de diciembre en Teherán , debido a la crisis económica que afecta al país de Medio Oriente. La inflación, que en diciembre superó el 52 % interanual, y la fuerte devaluación del rial han provocado un deterioro generalizado del poder adquisitivo, lo que motivó inicialmente a comerciantes y otros sectores económicos a salir a las calles.

Con el paso de los días, las protestas se extendieron a unas 60 ciudades y adoptaron un carácter político. Entre las consignas difundidas se incluyen llamados al fin del régimen instaurado tras la Revolución Islámica de 1979. Según información de activistas y medios oficiales, al menos 16 personas han muerto desde el inicio de las movilizaciones, incluyendo un agente de seguridad, y 582 han sido detenidas.

El domingo 4 de enero, Teherán volvió a ser escenario de protestas, particularmente en los alrededores del centro comercial Alaeddin, uno de los mercados de telefonía móvil más grandes del país. La manifestación se realizó pese al amplio despliegue de fuerzas de seguridad. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el uso de gases lacrimógenos y disparos de perdigones para dispersar a la multitud.

En la ciudad de Malekshahi, al oeste del país, se realizaron los funerales de tres personas fallecidas durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En la ceremonia, cientos de ciudadanos corearon lemas contra la República Islámica, entre ellos “Muerte al dictador”.

Las autoridades iraníes han comenzado una serie de detenciones selectivas. El comandante de las Fuerzas de Seguridad, Ahmadreza Radan, informó que en los últimos dos días se realizaron arrestos focalizados de personas identificadas como líderes de las protestas.

El líder supremo, Ali Jameneí, ordenó endurecer la respuesta del Estado frente a lo que calificó como “disturbios” promovidos por “mercenarios del enemigo”. En su mensaje, Jameneí señaló que está dispuesto a dialogar con quienes expresan demandas económicas, pero consideró inaceptables las concentraciones que incluyen consignas contra el régimen.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos advirtió que está dispuesto a intervenir militarmente en Irán si las autoridades reprimen con violencia las protestas que recorren el país desde hace ocho días. El presidente Donald Trump afirmó que su gobierno no permitirá una represión sangrienta, en medio de un clima regional marcado por tensiones previas.

Desde Teherán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, respondió que cualquier injerencia extranjera por parte de Washington sería interpretada como un acto desestabilizador que generaría caos en toda la región. La advertencia cruzada se produce mientras continúan las movilizaciones en decenas de ciudades iraníes.