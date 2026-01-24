Video: Delcy Rodríguez afirmó que EE. UU. le dio "15 minutos o la muerte" tras capturar a Maduro

Delcy Rodríguez afirmó que EE.UU. les dio 15 minutos para acatar sus exigencias tras la captura de Maduro o serían asesinados, según una grabación filtrada.

Una grabación interna filtrada, desató una nueva ola de controversia en Venezuela al revelar fuertes tensiones dentro del régimen chavista tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos, el pasado 3 de enero. El video, dentro de una asamblea, se escucha a la actual mandataria interina, Delcy Rodríguez, relatar las amenazas que recibió en medio del ataque al país.

Video: Delcy Rodríguez relató las "amenazas" que sufrió de Estados Unidos Delcy Rodríguez apuntó contra Trump En el video, Delcy Rodríguez —quien asumió como presidenta interina luego de la detención de Maduro— relata que ella, su hermano Jorge Rodríguez y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, habrían recibido un ultimátum directo de Washington: tenían solo 15 minutos para acatar sus exigencias o serían asesinados.

Amenazas, versiones cruzadas y estrategia política Rodríguez manfiestó que, en un primer momento, los soldados estadounidenses les informaron que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido asesinados y no capturados, aunque esa versión fue posteriormente rectificada. Ante ese escenario, los estadounidenses habrían dicho que estaban dispuestos a darles el mismo destino que el expresidente si no cumplían las demandas.