Video: así fue el impactante momento en que una avioneta se estrelló en el mar de Río de Janeiro

El hecho ocurrió sobre una de las playas de Copacabana, donde una avioneta se estrelló en el mar. El piloto falleció producto del impacto.

El piloto de la avioneta murió tras estrellarse contra el mar en Copacabana.

El trágico momento ocurrió este sábado en el mar de Copacabana, al sur de Río de Janeiro en Brasil, donde una avioneta publicitaria cayó a metros de la orilla de la playa. El piloto murió tras el impacto contra el agua y su cuerpo logró ser recuperado tras las tareas de rescate.

En este video se puede observar la playa de esta zona de Río con varias personas, cuando repentinamente se observa cómo la aeronave cae en picada y se estrella contra el mar. Momentos más tarde, se observa cómo también se sumerge la pancarta publicitaria.

El momento del impacto de la avioneta contra el mar en Río Una avioneta se estrelló en el mar de Río de Janeiro Tras el accidente, se activó rápidamente un operativo de rescate para intentar socorrer a los posibles heridos, donde se desplegaron además motos acuáticas y un helicóptero del Cuerpo de Bomberos Militar del Estado de Río de Janeiro.

Además, se desplegaron equipos de buceo, embarcaciones inflables y apoyo aéreo para localizar posibles víctimas, donde solamente se registró una víctima fatal, el piloto de la avioneta.