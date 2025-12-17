Venezuela rechaza la fuerte "amenaza temeraria" de Estados Unidos y Donald Trump

Desde Venezuela, hay reacción a la medida de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de bloquear los buques petroleros venezolanos.

Nicolás Maduro salió a defender los derechos de Venezuela ante el avance de Donald Trump y Estados Unidos. Foto: Dpa

MundoEl Gobierno de Venezuela denunció la "amenaza temeraria y grave" vertida por Estados Unidos, horas después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, haya ordenado el bloqueo de todos los petroleros que entren y salgan del país latinoamericano y haya amenazado con incrementar sus hostilidades si Caracas no entrega "el petróleo robado".

"El presidente de Estados Unidos, violando el Derecho Internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad, ha lanzado una amenaza temeraria y grave contra la República Bolivariana de Venezuela", ha señalado Caracas en un comunicado difundido por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a través de Telegram, donde ha tildado de "grotescas" las palabras de Trump.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro ha acusado a su homólogo estadounidense de pretender "robar las riquezas" de Venezuela al ordenar el bloqueo contra los buques de crudo, un extremo que ha descrito como "absolutamente irracional". El mandatario "asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad y (que) en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato", ha advertido, aludiendo a lo que ha denunciado como una "expresión intervencionista y colonialista" de Trump en Truth Social.

Venezuela recurre a la ONU "Su verdadera intención (...) fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones. Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno", ha asegurado, antes de hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que rechace por "todos los medios esta extravagante amenaza que desvela una vez más las intenciones de Trump".

Trump ha optado por no dar mayores detalles. Foto: Dpa. Desde Estados Unidos, Donald Trump sube la presión a Venezuela. Foto: Dpa. DPA Venezuela ha anunciado en la misma nota que "procederá, en estricto apego a la Carta de la ONU, a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas" y que ha ordenado a su embajador ante Naciones Unidas denunciar, "de inmediato, esta grave violación del Derecho Internacional contra Venezuela".