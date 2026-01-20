Una modelo de OnlyFans mató a un hombre en un brutal choque y los detalles son fuertes

Una joven modelo de OnlyFans quedó imputada en España luego de protagonizar un accidente de tránsito que terminó con la muerte de un ciudadano británico.

Tras el accidente, se descubrió que tanto la joven como su esposo cuentan con graves antecedentes.

Una joven modelo de OnlyFans está siendo investigada en España tras un accidente fatal que ocurrió el pasado viernes en la provincia de Alicante. Allí, Madison Smyth, de 21 años, que conducía un BMW, impactó contra otro vehículo y provocó la muerte de un hombre británico de 54 años, después de que este saliera despedido por el parabrisas.

El accidente se produjo en la autopista A-70, a la altura del municipio de El Campello, en la Costa Blanca. El hecho ocurrió mientras la joven conducía el auto de su esposo Johnny Smyth, que circulaba con ella en el momento del hecho.

Madison Smyth accidente España (1) La joven dos graves antecedentes con drogas y armas. De acuerdo con medios locales, la tragedia ocurrió después de que Smyth impactara desde atrás a un Nissan Qashqai en el que circulaban cinco ciudadanos británicos, entre ellos la víctima, que salió despedido del auto después de chocar contra el guardarraíl de la autopista.

La investigación y los antecedentes de la modelo Tras el hecho, la Justicia española abrió una causa contra Madison Smyth por homicidio culposo, mientras se realizan pericias para intentar reconstruir el momento del accidente.

La joven cuenta con algunos antecedentes. En septiembre, la policía encontró en su vehículo casi un kilo de metanfetamina y 30 gramos de resina de cannabis. En esa oportunidad, pagó una fianza de 17.000 libras para recuperar la libertad. Meses más tarde, en diciembre de 2025, volvió a ser arrestada durante un control policial en el que se encontraron dos pistolas cargadas.