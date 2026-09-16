Un helicóptero de NBC y Telemundo se estrelló en vivo en Estados Unidos mientras cubría un accidente

Un helicóptero de noticias afiliado a las cadenas NBC y Telemundo cayó a tierra en Los Ángeles mientras cubría un choque fatal de autobús.

Una cobertura periodística terminó en tragedia este martes por la noche en el valle de San Fernando, Los Ángeles. Un helicóptero operado por la empresa Angel City Air y al servicio de las cadenas NBC Los Ángeles y Telemundo 52 se estrelló en el aparcamiento de un almacén de autoservicio en la comunidad de Chatsworth, provocando tres víctimas fatales.

La aeronave se encontraba sobrevolando la zona para transmitir imágenes de un grave choque entre un colectivo de la red Metro de Los Ángeles y un vehículo particular. Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el accidente de tránsito original ocurrió a las 17.03 sobre la calle Nordhoff y ya había dejado un saldo inicial de dos personas muertas y múltiples heridos atrapados.

Así cayó el helicóptero Gentileza Identificación de las víctimas y la investigación del siniestro Minutos después de perder contacto radial con la aeronave, la propia cadena de noticias confirmó el deceso de los dos ocupantes del helicóptero y de un transeúnte que se hallaba en la superficie al momento del impacto: