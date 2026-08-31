"Un diagnóstico de alzhéimer no es el final para una persona": el actor que padece la enfermedad e interpretará un difícil monólogo de Beckett en Londres

Durante cuatro días seguidos, Peter Marinker acudió a ensayos que ni siquiera se estaban celebrando. La demencia le había hecho confundir las fechas.

Sin embargo, ahora se prepara para hacer algo que la mayoría de los actores encontrarían desalentador incluso con una memoria perfecta: representar en solitario una obra muy querida de Samuel Beckett en un escenario londinense.

Marinker, de 85 años, es conocido sobre todo por su trabajo de doblaje: desde radionovelas y videojuegos hasta películas de gran presupuesto como "Laberinto" y "Paddington en Perú".

En la pantalla, interpretó al asesor del presidente de Estados Unidos en Love Actually y a uno de los pasajeros de la aerolínea en el drama United 93.

En 2023, interpretaba a Gandalf en una versión teatral de "El Señor de los Anillos" cuando sintió que se "desconectaba" y un suplente tuvo que reemplazarlo durante el resto de la temporada.

Posteriormente le realizaron resonancias magnéticas y otros chequeos médicos. Hace dos años, le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer.

"Simplemente tuve que aceptarlo", dice. "Eso explicaba por qué seguía perdiendo cosas y empecé a reírme de mí mismo, de todas las tonterías que hago una y otra vez", dice.

Stagefright Films Dave Wybrow, director del Teatro Cockpit, se puso en contacto con Peter Marinker a principios de este año para proponerle que representara la obra.

En ese momento, algunos actores podrían haberse alejado de la presión de actuar frente a un público en vivo.

Pero, de repente, recibió una llamada de alguien con quien Marinker había trabajado estrechamente en el pasado: Dave Wybrow, director del Teatro Cockpit de Londres.

La idea era representar "La última cinta de Krapp", una intensa obra de teatro unipersonal en la que un escritor anciano escucha grabaciones de su juventud, recordando toda una vida de arrepentimientos y oportunidades perdidas.

"Es un espectáculo explosivo y un guion explosivo", dice Wybrow, cuya madre también sufrió problemas de memoria al final de su vida.

Los ensayos se han estado llevando a cabo desde finales de junio para darle a Marinker tiempo extra para practicar, y se ha reunido un equipo completo para que la obra se lleve a cabo.

Un regidor permanecerá junto al escenario durante toda la función, habrá pantallas de teleprónter repartidas por todo el teatro y Marinker llevará un pequeño auricular para que se le pueda recordar rápidamente su diálogo si se lo olvida.

Wybrow insiste en que no se trata de "ocultar" la enfermedad de Marinker, sino de demostrar que el trabajo colaborativo y creativo sigue siendo posible después de un diagnóstico como el del actor.

Desde el primer día, Marinker afirma que no tuvo ninguna preocupación.

"Dave me preguntó si me gustaría hacerlo, y yo simplemente dije: '¡Sí! ¡Oh, sí, sí, sí, sí!'", dice.

"Seguiré sintiendo nervios (la primera noche), pero sé cómo controlarlos; es solo la adrenalina."

Ecos del pasado

Esta no es la primera vez que Marinker interpreta esta obra. Ya asumió el mismo papel en 1983.

El equipo de producción desenterró grabaciones en cinta de aquella actuación de hace más de 40 años, y estas se incorporarán a la nueva producción a medida que su personaje escuche ecos de su yo más joven.

Una de las cosas más llamativas del Alzheimer es que la pérdida de memoria puede ser selectiva en lugar de uniforme.

En las primeras etapas de la enfermedad, las regiones que rodean el hipocampo, situadas en lo profundo de los lóbulos temporales del cerebro, son algunas de las primeras en verse afectadas.

Esa zona desempeña un papel fundamental en la formación y recuperación de lo que los científicos denominan recuerdos episódicos: recuerdos de acontecimientos y experiencias específicas en la vida de una persona.

Por eso, las personas con Alzheimer pueden tener dificultades para recordar unas vacaciones familiares, una conversación con un amigo o el nombre de alguien, por ejemplo.

Pero otros recuerdos vinculados a habilidades y rutinas muy practicadas pueden ser más resistentes.

"A menudo, es más fácil acceder a la información almacenada en la memoria consolidada a largo plazo que a los recuerdos nuevos que se acaban de formar", afirma Tara Spires-Jones, profesora de neurodegeneración en la Universidad de Edimburgo y autora de Fighting for Our Minds.

Eso ayuda a explicar por qué algunas personas con Alzheimer aún pueden prepararse una taza de té, recordar la letra de una canción o interpretar música o un guion teatral bien ensayado, incluso después de que otros recuerdos hayan comenzado a desvanecerse.

Combatir el estigma

Todos los beneficios de las cuatro jornadas de representación teatral se destinarán a la Sociedad de Alzheimer, una organización que ayudó a Peter tras su diagnóstico.

Una investigación realizada para la organización benéfica en 2025 reveló que el 42% de las personas que viven con demencia se sentían avergonzadas por sus síntomas.

Una de cada cinco personas con problemas de memoria afirmó no haber consultado a un médico para obtener un diagnóstico porque les preocupaba la reacción de sus amigos y familiares.

El estigma "sigue estando muy presente", afirma Taiyaba Zeria, quien dirige los servicios de apoyo a personas con demencia de la Sociedad de Alzheimer en Londres.

"Lo que está haciendo Peter pone de manifiesto que un diagnóstico no es el final, y que una persona que vive con demencia aún puede hacer muchas cosas que disfruta y que le apasionan".

BBC Taiyaba Zeria, de la Sociedad de Alzheimer, afirma que es necesario cambiar la actitud hacia las capacidades de las personas con demencia a medida que los casos se vuelven más comunes.

Por su parte, Marinker describe el proyecto como su "maravilloso canto del cisne".

"Estoy en la fase inicial (de la enfermedad), así que necesito aprovechar al máximo esta fase y prepararme lo mejor posible para la fase intermedia", dice con una risa irónica.

"¡Puede que sobreviva a esta [actuación] o puede que me desmaye!", concluye.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC