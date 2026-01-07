Ucrania y Estados Unidos conversarán sobre Rusia y cruciales asuntos de la guerra

En los próximos días, en París, Ucrania y Estados Unidos abordarán la gestión de los territorios ocupados por Rusia y la central de Zaporiyia.

Estados Unidos y Ucrania volverán a verse nuevamente para conversar de la paz con Rusia. Foto: Efe

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha adelantado este miércoles que abordarán esta semana en París con los representantes de la Administración de Donald Trump de Estados Unidos los puntos más controvertidos del plan de paz: la administración de los territorios del este bajo ocupación de Rusia y la gestión de la central nuclear de Zaporiyia.

Zelenski ha señalado que esperan en los próximos encuentros con la delegación estadounidense abordar dos de los temas, que ha calificado como "más complejos" del plan de paz para poner fin a la guerra. "Ucrania no se esconde ante los temas más complejos y nunca será un obstáculo para la paz", ha destacado en su cuenta de Telegram.

En ese sentido, el presidente de Ucrania ha remarcado que "la paz deber ser digna" y ha trasladado a sus socios la labor de hacer todo lo posible para obligar a Rusia a poner fin al conflicto.

Uno de los representantes de la delegación ucraniana en las conversaciones, el nuevo jefe de la oficina presidencial, Kirill Budanov, ha destacado en otro mensaje que si bien "no toda la información puede hacerse pública", han logrado "avances concretos" en unas negociaciones que han de continuar a lo largo del miércoles y este jueves.

"Los intereses nacionales ucranianos estarán protegidos", ha dicho también Telegram.