Ucrania soporta nuevos avances de Rusia que toma otras dos localidades
En suelo de Ucrania, las fuerzas de Rusia siguen tomando nuevos espacios días a día. Ahora, ganaron dos localidades en Járkov y Dnipropetrovsk.
Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves nuevos avances en su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, con la toma de otras dos localidades en las provincias de Járkov y Dnipropetrovsk, sin que Kiev se haya pronunciado sobre estas afirmaciones.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado en su cuenta en Telegram que las "acciones decisivas" de las tropas rusas han permitido "liberar" la localidad de Sinelnikovo, en Járkov, antes de agregar que también han tomado el control de Danilovka, en Dnipropetrovsk, tras sus ataques.
Rusia ha logrado marcados avances durante los últimos meses en Ucrania.
Rusia se afirma en el este de Ucrania
Los ataques y los avances tienen epicentro de progresos en Donetsk.
Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Dpa