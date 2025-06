Ucrania reivindica un ataque submarino a Rusia con explosivos en el puente de Crimea

Rusia no se pronuncia ante la reivindicación de Ucrania

Las autoridades de Rusia no se han pronunciado sobre estos hechos, aunque a primera hora del día el centro que informa del tráfico sí que confirmó el cierre temporal del puente. No aclaró los motivos de este bloqueo, que se prolongó unas tres horas, y pidió a la población que no publicase imágenes del ataque en internet, según la agencia rusa Interfax.