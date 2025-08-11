Ucrania mata civiles en un ataque con drones en suelo de Rusia, cerca de Moscú
Un ataque con drones ucraniano mata a al menos dos personas en la región rusa de Tula, al sur de Moscú
Al menos dos personas han muerto y tres han resultado heridas en Rusia a causa de un ataque con drones del Ejército de Ucrania contra el óblast ruso de Tula, unos 165 kilómetros al sur de Moscú, según han informado las autoridades regionales.
"Como resultado de un ataque aéreo contra una de las empresas civiles de Tula, dos personas perdieron la vida. Tres personas resultaron heridas de diversa gravedad", ha detallado el gobernador del territorio, Dmitri Miliaev, a través de su canal de Telegram, donde ha indicado que los afectados han sido desplazados a un hospital para recibir la atención médica necesaria.
El dirigente regional ha alertado entonces del riesgo de ataques con drones después de que los sistemas defensivos de Rusia derribasen once de ellos, y ha vuelto a hacerlo en la madrugada tras la interceptación de otro más. Por ello, ha instado a los residentes a evitar espacios abiertos, a alejarse de las ventanas y a no tomar fotos o vídeos de las acciones de la defensa aérea.
Otros dos drones de Ucrania, derribados en Moscú
Las Fuerzas Armadas de Rusia han derribado este lunes de madrugada dos drones que volaban hacia Moscú, según el alcalde de la capital, Sergei Sobyanin, que ha confirmado el despliegue de los servicios de emergencia sin dar más detalles acerca de las posibles consecuencias.
El Ministerio de Defensa ruso también ha confirmado en su recuento de incidentes nocturnos el derribo de dos aeronaves no tripuladas en la región de Moscú, con un total de 39 drones interceptados en todo el país, en su mayoría en áreas cercanas a la frontera con Ucrania.
El balance del Gobierno, sin embargo, incluye dos derribos en la región de Nizhni Nóvgorod, un territorio más al este de Moscú y donde, según el gobernador, Gleb Nikitin, ha muerto una persona y otras dos han resultado heridas. El objetivo habría sido una zona industrial de la zona de Arzamas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, por su parte, han acusado a las rusas de lanzar en las últimas horas más de 79 drones contra objetivos en Ucrania, de los cuales 59 han sido interceptados.