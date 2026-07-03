Ubicación secreta y dispositivos para dormir: cómo Inglaterra busca enfrentarse a los ruidosos aficionados mexicanos

Inglaterra está tomando precauciones para su llegada a México para asegurarse de que los ruidosos hinchas locales, empeñados en arruinar el descanso y el sueño de los jugadores, no interrumpan sus preparativos.

Los dirigidos por Thomas Tuchel se enfrentan a México en los octavos de final del Mundial el domingo (18:00 hora local, 00:00 GMT del lunes).

El plantel tenía previsto llegar a Ciudad de México este viernes, por lo que pasará dos noches en la capital antes del partido.

Ecuador, rival de México en dieciseisavos de final, presentó una queja ante la FIFA después de que sus futbolistas fueran mantenidos despiertos deliberadamente por ruidosos hinchas mexicanos, que utilizaron altavoces, bocinas y motocicletas fuera del hotel del equipo a altas horas de la noche.

El plantel de Ecuador se hospedó en el hotel Westin de la capital mexicana y, aunque los ingleses quieren mantener su ubicación en secreto, tienen la preocupación de que finalmente se filtre dónde se hospedan a través de redes sociales.

Teniendo esto en cuenta, a los jugadores y al personal de Inglaterra que no hayan traído sus propios dispositivos para descansar, como tapones para los oídos o pulseras para dormir, se les ofrecerán remedios naturales para conciliar el sueño o máquinas de audio con ruido blanco para garantizar que el descanso no se vea afectado.

La llegada dos días antes del encuentro deportivo supone un cambio en la agenda de Inglaterra, que normalmente aterriza en la ciudad anfitriona la noche anterior.

Pero la FIFA exige que los equipos realicen una sesión de entrenamiento semiabierta un día antes del partido.

El equipo inglés había permanecido en la concentración en Kansas hasta la fecha previa a volar a la ciudad estadounidense donde se disputaba su partido.

Sin embargo, para esta oportunidad decidió entrenar en México.

Getty Images Los locales buscarán su pase a cuartos de final con la hinchada a su favor.

Otros retos

Entre los otros retos a los que se enfrentará Inglaterra está el de jugar el partido contra México a gran altura.

Ciudad de México tiene una altitud promedio de 2.240 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que hay menos oxígeno disponible que en ciudades más bajas.

Esto puede afectar el rendimiento de algunos jugadores, especialmente si no están aclimatados.

México ha disputado sus cuatro partidos del Mundial hasta el momento en la altura, con tres encuentros en el Estadio Azteca de Ciudad de México y el otro en Guadalajara, que se encuentra en promedio a 1.566 metros sobre el nivel del mar.

Lo ideal es que los atletas que compiten a gran altitud pasen una o dos semanas viviendo a ese nivel para que su cuerpo se acostumbre y genere más glóbulos rojos.

Tuchel reconoció que su equipo estará en desventaja cuando se enfrente a México este fin de semana.

"La altitud será una gran desventaja porque no podemos adaptarnos físicamente", señaló el DT.

"En cuatro días es imposible. Puede que surjan más obstáculos, pero estamos preparados para ello", añadió.

Tuchel dijo que la altura será una "enorme ventaja" para los dirigidos por Javier Aguirre, pero que ya sabían que sería así en caso de tener que jugar en suelo mexicano contra el seleccionado local.

"Esto es algo con lo que tendremos que lidiar. Y creo que hemos demostrado que estamos preparados para ello", expresó.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

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FUENTE: BBC