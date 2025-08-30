¿Qué hay detrás de la decisión de Trump en retirar la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , canceló la protección del Servicio Secreto para Kamala Harris , la cual había sido extendida por Joe Biden antes de dejar el cargo en la Casa Blanca , según uno de sus asesores.

Como exvicepresidenta, Harris tenía derecho por ley a recibir seis meses de protección tras dejar el cargo en enero, período que expiraba en julio.

Su protección se había extendido discretamente un año más mediante una directiva firmada por su exjefe, pero Trump la revocó en un memorando fechado el jueves, documento al que tuvo acceso la BBC.

La decisión se produce justo antes de que Harris emprenda una gira nacional para presentar su libro 107 Days, una autobiografía de su breve y finalmente fallida campaña presidencial de 2024.

Una copia de una carta vista por la BBC, fechada el 28 de agosto, ordena al Servicio Secreto "suspender cualquier procedimiento de seguridad previamente autorizado por el Memorándum Ejecutivo, más allá de los requeridos por ley" para Harris a partir del 1 de septiembre.

Un alto funcionario de la Casa Blanca confirmó la medida.

Fuentes con conocimiento de la situación informaron a CBS, socio de noticias de la BBC en EE. UU., que una reciente evaluación de amenazas no encontró nada alarmante que justificara extender su protección más allá del plazo legal de seis meses al que tenía derecho.

En 2008, el Congreso de EE.UU. promulgó una ley que permite al Servicio Secreto brindar protección a exvicepresidentes, sus cónyuges y cualquier hijo menor de 16 años después de dejar el cargo.

Han pasado poco más de siete meses desde que Harris dejara la vicepresidencia al final del gobierno de Joe Biden en enero.

El esposo de Harris, Doug Emhoff, vio finalizada su protección el 1 de julio, al finalizar el plazo legal.

Harris perderá a los agentes asignados para protegerla a ella y a su propiedad en Los Ángeles, así como la inteligencia proactiva sobre amenazas que se lleva a cabo para identificar y prevenir cualquier amenaza potencial.

El costo de protecciones similares, si se financian con fondos privados, puede ascender a millones de dólares al año.

El gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresaron su indignación por el anuncio.

"Este es otro acto de venganza tras una lista inconclusa de represalias políticas en forma de despidos, revocación de autorizaciones de seguridad y más", declaró Bass a CNN, la primera en informar la noticia.

La alcaldesa de Los Ángeles afirmó que esto pone en peligro a Harris y que se asegurará de que esté a salvo en Los Ángeles.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha revocado las protecciones del Servicio Secreto a varias personas, entre ellas Hunter y Ashley Biden, hijos del expresidente, y Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Varios exfuncionarios y aliados de Trump también han visto revocadas sus protecciones, incluyendo al exsecretario de Estado Mike Pompeo y a John Bolton, exasesor de seguridad nacional que se ha convertido en un crítico acérrimo.

Harris enfrentó varias amenazas de seguridad durante su período como vicepresidenta. Exfuncionarios del Servicio Secreto han afirmado que los peligros se vieron agravados por el hecho de ser la primera mujer y la primera persona afroestadounidense en ocupar el cargo.

En agosto de 2024, por ejemplo, un hombre de Virginia fue acusado de realizar amenazas en línea de matar, secuestrar o herir a Harris y al expresidente Barack Obama.

En un incidente anterior en 2021, una mujer de 39 años de Florida se declaró culpable de amenazar a Harris tras admitir haber enviado videos a su esposo encarcelado en los que mostraba armas y decía que un "golpe" podría llevarse a cabo en 50 días.

Trump enfrentó dos intentos de asesinato durante la campaña presidencial del año pasado, en la que se atribuye al Servicio Secreto un papel clave.

BBC

