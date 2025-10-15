Trump confirma que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , confirmó este miércoles reportes que apuntaban a que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia ( CIA , por sus siglas en inglés) llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela .

Y añadió que está considerando lanzar ataques dirigidos a los carteles de la droga en el país sudamericano.

Las fuerzas armadas estadounidenses ya han realizado al menos cinco ataques a barcos sospechosos de transportar drogas en el Caribe en las últimas semanas, matando a 27 personas. Expertos en derechos humanos nombrados por la ONU han descrito las incursiones como "ejecuciones extrajudiciales".

En una comparecencia en la Casa Blanca y ante la pregunta de un reportero, Trump contestó que EE.UU. también está evaluando posibles ataques terrestres.

Trump lleva tiempo tratando de aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, a quien EE.UU. y otros gobiernos no reconocen como el líder legítimo de Venezuela tras las disputadas elecciones presidenciales de julio de 2024.

Donald Trump / Truth Social EE.UU. ha llevado a cabo al menos cinco ataques a embarcaciones en el Caribe.

El aumento de la presencia militar estadounidense en la región ha generado en Caracas el temor a una posible incursión.

Según The New York Times, la autorización de Trump permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones en Venezuela de manera unilateral o como parte de cualquier actividad militar estadounidense más amplia.

Se desconoce si la CIA está planeando operaciones en Venezuela, o si se considera como una contingencia.

Hablando con los reporteros en la Oficina Oval el miércoles junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, y la fiscal general, Pam Bondi, Trump fue interrogado sobre dichos reportes de The New York Times.

"¿Por qué autorizó a la CIA el ingreso en Venezuela?", preguntó un reportero.

"En realidad, lo autoricé por dos razones", contestó Trump, en un reconocimiento muy inusual por parte de un comandante en jefe estadounidense sobre una agencia de espionaje cuyas actividades suelen ser secretas.

"Número uno, ellos (Venezuela) han vaciado sus prisiones (y enviado a los presos a) Estados Unidos", dijo.

A lo que añadió: "La otra cuestión son las drogas. Tenemos muchas drogas que vienen de Venezuela, y muchas de las drogas venezolanas llegan por el mar, lo puedes ver. Pero también los vamos a detener por tierra".

El presidente se negó a responder a la pregunta de si la autorización dada a la CIA permitiría a la agencia derrocar a Maduro. EE.UU. ha ofrecido una recompensa de US$50 millones a cambio de información que lleve a la captura del presidente venezolano. "¿No sería esa una pregunta ridícula de responder?", replicó Trump.

Getty Images EE.UU. ha ofrecido una recompensa de US$50 millones por información que lleve a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En el más reciente de los ataques estadounidenses contra una embarcación en el Caribe, registrado el martes cerca de las costas de Venezuela, fallecieron seis personas.

Según anunció Trump en su red Truth Social, "la inteligencia (estadounidense) confirmó que el barco traficaba con narcóticos, estaba asociado a redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por un corredor conocido" de tráfico de drogas.

Así como en ataques previos, los funcionarios estadounidenses no han especificado qué cartel operaba supuestamente el barco, ni las identidades de los que iban a bordo.

Maduro respondió el miércoles ordenando ejercicios militares en el barrio caraqueño de Petare y en el estado Miranda.

En un mensaje en Telegram, informó que había llamado a movilizarse a los militares, la policía y la milicia civil para defender a Venezuela.

Maduro ha acusado a EE.UU. de tratar de derrocarlo, al acusarlo de manipular la elección presidencial el año pasado.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez también se expresó en un tono desafiante en televisión el miércoles.

"Que no se atrevan, porque aquí está el pueblo (del libertador Simón) Bolívar, el pueblo de nuestros ancestros, con sus espadas en alto, para defendernos bajo cualquier circunstancia", expresó.

Por su parte, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, acusó a EE.UU. de conspirar para "robar" a Venezuela, un país rico en petróleo, sus inmensos recursos naturales", informó la agencia de noticias AFP.

Trump ha desplegado ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones de combate en el Caribe en lo que la Casa Blanca dice que es un esfuerzo para combatir el narcotráfico.

En un memorandum filtrado recientemente y enviado a los congresistas estadounidenses, el gobierno explicaba que había determinado que estaba involucrada en un "conflicto armado no internacional" con organizaciones de tráfico de drogas.

Funcionarios estadounidenses han alegado que el propio Maduro forma parte de una organización llamada el Cartel de los Soles, que según ellos incluye a altos oficiales militares y de seguridad venezolanos involucrados en el narcotráfico. Maduro ha rechazado las afirmaciones.

Con reporteo adicional de Ione Wells, corresponsal de BBC News en Sudamérica.

FUENTE: BBC