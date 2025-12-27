¿Por qué Trump ha lanzado ataques militares contra el Estado Islámico en Nigeria?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este jueves que su ejército ha llevado a cabo un "potente y letal ataque" contra el grupo Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria .

En una publicación en Truth Social, Trump describió como "escoria terrorista" al EI, a quien acusó de "atacar y asesinar brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes".

Afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses "ejecutaron numerosos ataques perfectos", sin proporcionar más detalles.

Por el momento se desconoce qué objetivos ni cuándo fueron atacados.

En noviembre, el presidente ordenó al ejército que se preparara para actuar en Nigeria para combatir a los grupos militantes islamistas.

En su publicación de la noche del jueves, Trump afirmó: "Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere".

El conflicto en Nigeria

En su advertencia del pasado noviembre el líder estadounidense no especificó a qué asesinatos se refería, pero en los últimos meses han circulado en algunos círculos conservadores acusaciones de genocidio contra los cristianos de Nigeria.

Grupos que monitorean la violencia afirman que no hay evidencia que sugiera que se esté asesinando a más cristianos que musulmanes en ese país africano, donde la población está dividida casi por igual entre seguidores de ambas religiones.

AFP via Getty Images La población de 220 millones del país está más o menos dividida en partes iguales entre los seguidores de las dos grandes religiones, con los musulmanes siendo la mayoría en el norte, donde ocurren la mayor parte de los ataques armados.

Daniel Bwala, asesor del presidente nigeriano Bola Tinubu, declaró a la BBC en aquel momento que cualquier acción militar contra los grupos yihadistas debería llevarse a cabo de forma conjunta.

Bwala aseguró que Nigeria daría el visto bueno a la ayuda estadounidense para combatir a los insurgentes islamistas, pero remarcó que es un país "soberano".

También afirmó que los yihadistas no atacan a miembros de una religión en particular y que han asesinado a personas de todos los credos, o sin ninguno de ellos.

El presidente Tinubu ha mantenido que existe tolerancia religiosa en el país y que los retos de seguridad afectan a individuos "de todas las religiones y regiones".

Anteriormente, Trump anunció que había designado a Nigeria "país de especial preocupación" debido a la "amenaza existencial" que sufre su población cristiana. Aseguró que "miles" habían sido asesinados, sin proporcionar ninguna prueba.

Esta es una designación utilizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos que prevé sanciones contra países "que participan en violaciones graves de la libertad religiosa".

Tinubu, por su parte, afirmó que su gobierno está comprometido a trabajar con Estados Unidos y la comunidad internacional para proteger a las comunidades de todas las religiones.

Grupos yihadistas como Boko Haram y la Provincia de África Occidental del Estado Islámico han causado estragos en el noreste de Nigeria durante más de una década, matando a miles de personas.

Sin embargo, la mayoría de las víctimas han sido musulmanes, según Acled, un grupo que analiza la violencia política en todo el mundo.

En el centro de Nigeria también se producen frecuentes enfrentamientos entre pastores, en su mayoría musulmanes, y grupos de agricultores, a menudo cristianos, por el acceso al agua y a los pastos.

Estos ciclos mortales de ataques de represalia han provocado miles de muertes, y se han cometido atrocidades por ambas partes.

Las organizaciones de derechos humanos afirman que no hay pruebas de que los cristianos hayan sido blanco de ataques de forma desproporcionada.

