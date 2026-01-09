Trump advirtió que habrá ataques terrestres contra los carteles mexicanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que su país comenzará a ejecutar ataques terrestres contra los cárteles de narcotráfico.

“Hemos aniquilado el 97%de las drogas que entraban por el mar y ahora vamos a empezar a golpear en tierra con relación a los cárteles”, declaró Trump en una entrevista con Fox News .

“Los cárteles están gobernando México”, añadió, sin ofrecer más detalles sobre los planes en un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Sus declaraciones se producen tras una operación militar de varios meses contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe, así como la incursión el pasado sábado para secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, junto con su mujer.

La pareja fue trasladada posteriormente a Nueva York para enfrentar lo que Washington describió como “tráfico de drogas” y otros cargos federales.

Trump, los carteles mexicanos y el petróleo de Venezuela

Trump contra los carteles mexicanos

Durante la entrevista, Trump señaló que Estados Unidos ganaría una gran suma de dinero vendiendo petróleo venezolano.

“Vamos a ganar miles y miles de millones de dólares en petróleo”, confesó y agregó: “Serán billones de dólares, pero vamos a quedarnos allí hasta enderezar el país”.

Trump también manifestó su esperanza de que las petroleras estadounidenses contribuyan a reconstruir la industria del petróleo en Venezuela.

Según informaciones periodísticas, la Casa Blanca está tratando de ampliar una reunión con ejecutivos del petróleo, prevista para este viernes, entre el escepticismo de las principales compañías petroleras.

Trump reveló que espera “decir hola” a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, quien se prevé que llegue la semana que viene a Washington. Trump desechó previamente la opción de trabajar con Machado diciendo que “no tiene apoyo interno ni el respeto dentro del país”.

En tanto, descartó, nuevamente, la posibilidad de unas elecciones en el país sudamericano rico en petróleo a corto plazo.

Anteriormente, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, reconoció que parte de su trabajo ahora es “intentar asegurar que Venezuela está estable” y garantizar que el Gobierno venezolano en funciones “escucha de verdad a Estados Unidos y hace lo que Estados Unidos necesita que haga bajo el interés de nuestro país”.